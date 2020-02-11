محل للبيع في العاصمة الادارية وبدون فوائد

(للتقسيط)
|امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح واطمن علي فلوسك وكمان فلوسك رجعالك بعائد اكبر عشان في موقع مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وتضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومحلك 45م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052528
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