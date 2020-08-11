محل للبيع في العاصمة الادارية بمقدم بسيط في smart mall

(للبيع)
|امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بخصم 20% في منطقة ال down town جمب المحطة المركزية للمونوريل وحي المال والاعمال وبجانب منطقة الجامعات العالمية والمحل 55م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 اوكلمنا ع الواتساب وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|616,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064846
420,000 جنيه
448,000 جنيه
442,000 جنيه
847,000 جنيه
187,000 جنيه
510,000 جنيه
448,000 جنيه
246,000 جنيه
287,000 جنيه
316,000 جنيه
195,000 جنيه
30,000 جنيه
108,000 جنيه
408,000 جنيه
819,000 جنيه