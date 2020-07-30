محل للبيع في العاصمة الادارية بخصم 15%

(للتقسيط)
|بخصم 15% امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب حي المال والاعمال ومقرات اكبر البنوك والشركات الكبرى ومنطقة الجامعات العالمية وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد والمحل 50م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064127
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