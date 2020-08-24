محل للبيع في العاصمة الادارية بأقل مقدم

امتلك محلك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall دور ارضي في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وحي المال والاعمال وبجوار فندق الماسة مباشرة والمحل 55م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر