محل للبيع في العاصمة الادارية بأقل مقدم

(للتقسيط)
|امتلك محلك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall دور ارضي في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وحي المال والاعمال وبجوار فندق الماسة مباشرة والمحل 55م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|616,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065637
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