محل للبيع في العاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم والمحل 63م بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزى والبورصة المصرية كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|860,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062186
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