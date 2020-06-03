محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سنوى 16 % لحد الاستلام بمساحات تبدا من 20 م وباقساط مريحة جدا بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واحجز مكانك فى Masa Mall بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060170
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