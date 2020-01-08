محل للبيع داخل مول راقى جدا بجوار سيتى سكيب 6 اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محل للبيع داخل مول راقى جدا بجوار سيتى سكيب 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر بجوار ارقى مولات اكتوبر بالقرب من سيتى سكيب – المرشدى مول – باندا ماركت المحل بالدور الارضى مساحة المحل 32 متر تشطيب سوبر لوكس سقف معلق – واجهات سيكوريت – مياه – كهرباء مطلوب 1,350,000ج كاش للتفاصيل والمعاينة / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: s
التليفون: 01122957722

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العنوان: - s
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048059
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