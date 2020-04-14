محل للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|محل للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط واكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني كبير ومساحة المحل 60م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|819,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058082
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