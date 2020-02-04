محل للبيع بموقع مميزفى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بموقع مميز قريب من اكبر كثافة سكانية فى العاصمة الادارية امتلك محلك 38م تشطيب رخام +محارة واختار نظام السداد اللى يريحك بدون اى فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051613
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