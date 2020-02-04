محل للبيع بموقع مميزفى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع بموقع مميزفى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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بموقع مميز قريب من اكبر كثافة سكانية فى العاصمة الادارية امتلك محلك 38م تشطيب رخام +محارة واختار نظام السداد اللى يريحك بدون اى فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 171,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051613
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25/1/2020
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القسم: 

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21/1/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: اشتري محلك الاداري بدون فوائد وبالتقسيط المريح و وفر فلوسك - في القاهرة مصر

اشتري محلك الاداري بدون فوائد وبالتقسيط المريح و وفر فلوسك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك محلك الاداري دور اول بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

440,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك 22 م فى Paris Mall بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاولي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: بتفكر تستثمر فين تعالى امتلك وحدتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

بتفكر تستثمر فين تعالى امتلك وحدتك فى Paris Mall

(للبيع)

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ماتفكرش كتير وتعالى امتلك وحدتك التجارية فى Paris Mall بواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل 24م وقريبة.
العنوان:

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القسم: 

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18/1/2020
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