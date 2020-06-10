محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محلك فى مول الماسة بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية 28 م امام فندق الماسة وقريب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي والنهر الاخضر والمنطقة المركزيه باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى مول الماسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060557
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