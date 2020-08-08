محل للبيع بمساحة 40م في العاصمة الادارية بخصم 20%

(للبيع)
|تعالي امتلك محل في Smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بخصم 20% ومحلك مساحته 40م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وبجانب حي المال والاعمال والشركات الكبرى وشعان تعرف تفاصيل اكتر اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|448,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064527
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