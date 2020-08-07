محل للبيع بفيو رائع ع النافورة الراقصة ف LaFayette mall

(للبيع)
|امتلك محلك 53 م فى LaFayette mall بجوار السينما واستمتع باجمل view للنافورة الراقصة في منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية أمام محطه المونوريل المركزيه وقريب من دار الاوبرا والحى الحكومى باكبر عائد استثمارى واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى LaFayette mall واستفيد بالخصم لفترة محدودة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|316,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064398
195,000 جنيه
30,000 جنيه
108,000 جنيه
408,000 جنيه
819,000 جنيه
250,000 جنيه
225,000 جنيه
496,000 جنيه
144,000 جنيه
170,000 جنيه
557,000 جنيه
281,000 جنيه
180,000 جنيه
170,000 جنيه
405,000 جنيه