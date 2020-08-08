محل للبيع بفيوعلي الممشى السياحي فى LaFayette mall

(للتقسيط)
|امتلك محلك فى LaFayette mall باجمل فيو ع المساحات الخضراء والممشى السياحى 34 م بالدور 5 بجوار الاسانسير والسينما بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد بافضل الخصومات فى LaFayette mall بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|246,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064538
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