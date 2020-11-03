محل للبيع بطنطا شارع هداية خامس محل من تقاطع شارع عبد الحليم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
محل للبيع بطنطا. شارع هداية رابع محل من تقاطع شارع عبد الحليم. قرب ميدان الساعة. مساحته ٣٥.٧٥مترمربع. تشطيب لوكس. عداد ماء وعداد كهرباء. مطلوب ١٥٠٠٠جنيه للمتر. الدفع كاش. حصة فى الأرض. الاتصال ب احمد زكى من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر. محمول : 01553986236 01091191456
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أحمد زكى
التليفون: +201006283483 - 01553986236 - 01091191456

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العنوان: شارع الغفران بعد مسجد أبو الهوا ومقابر الغفران خلف كارليتو من الطريق السريع، برج محمد الخطيب الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077244
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/12/2020
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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.c.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: صيدلية للبيع بمصر الجديدة

صيدلية للبيع بمصر الجديدة

(للبيع)

صيدلية تمليك 55م بالتجهيزات وحصة بالارض مغلقة للسفر بجوار عيادات وبنوك شارع الحجاز – مصر الجديدة -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: اخصائيه جراحه وتجميل

اخصائيه جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع طب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اخصائي جراحه وتجميل

اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اشتري دوبلكس مميز جدا

اشتري دوبلكس مميز جدا

(للبيع)

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب بجواز سائق

مطلوب 2 محاسب بجواز سائق

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات بجواز جاهز بمهنه عامل راتب 25.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى طنطا برج حديث خلف كافيه كارليتو من الطريق السريع شارع الغفران

شقة للبيع فى طنطا برج حديث خلف كافيه كارليتو من الطريق السريع شارع الغفران

(للبيع)

شقة فى طنطا. خلف كارليتو.فى برج حديث ثمان طوابق قرب الطريق السريع على شارعين. 12 & 10 متر بحرى غر.
العنوان:

الغربية - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال

امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بجاردن كبير و وسط شبه جزيرة وهتصيف وتستثمر وهتلاقي كل اللي بتحلم بيه بمساحة 68 م مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

23/12/2020
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