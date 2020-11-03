محل للبيع بطنطا شارع هداية خامس محل من تقاطع شارع عبد الحليم

(للبيع)
|محل للبيع بطنطا. شارع هداية رابع محل من تقاطع شارع عبد الحليم. قرب ميدان الساعة. مساحته ٣٥.٧٥مترمربع. تشطيب لوكس. عداد ماء وعداد كهرباء. مطلوب ١٥٠٠٠جنيه للمتر. الدفع كاش. حصة فى الأرض. الاتصال ب احمد زكى من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر. محمول : 01553986236 01091191456
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد زكى
|التليفون:
|+201006283483 - 01553986236 - 01091191456
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|العنوان:
|شارع الغفران بعد مسجد أبو الهوا ومقابر الغفران خلف كارليتو من الطريق السريع، برج محمد الخطيب الدور الخامس- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077244
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