محل للبيع بطنطا شارع هداية خامس محل من تقاطع شارع عبد الحليم

محل للبيع بطنطا. شارع هداية رابع محل من تقاطع شارع عبد الحليم. قرب ميدان الساعة. مساحته ٣٥.٧٥مترمربع. تشطيب لوكس. عداد ماء وعداد كهرباء. مطلوب ١٥٠٠٠جنيه للمتر. الدفع كاش. حصة فى الأرض. الاتصال ب احمد زكى من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر. محمول : 01553986236 01091191456