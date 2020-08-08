محل للبيع بجوار السينيمات فى LaFayette mall

(للبيع)
|امتلك محلك باميز موقع بالعاصمة الادارية 41 م بالدور 5 بجوار السينيمات امام فندق الماسة وقريب من حى الحكومى وحى الوزارات باقل مقدم وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بخصم كبير فى LaFayette mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|287,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064539
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