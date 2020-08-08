محل للبيع بجوار السينيمات فى LaFayette mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع بجوار السينيمات فى LaFayette mall - في القاهرة مصر

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امتلك محلك باميز موقع بالعاصمة الادارية 41 م بالدور 5 بجوار السينيمات امام فندق الماسة وقريب من حى الحكومى وحى الوزارات باقل مقدم وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بخصم كبير فى LaFayette mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 287,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064539
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