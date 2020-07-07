محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب الخدمات الحكومية والمالية وبجانب اكبر كثافة سكانية والمحطة المركزية للمونوريل ومحلك 45م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتحصل علي خصم 20% يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واحجز مكانك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|270,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062402
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