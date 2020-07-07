محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب الخدمات الحكومية والمالية وبجانب اكبر كثافة سكانية والمحطة المركزية للمونوريل ومحلك 45م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان هتحصل علي خصم 20% يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واحجز مكانك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 270,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062402
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