محل للبيع بالعاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)
|محلك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بمساحة 53م بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبدون مقدم في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة وبجانب مدينة الفنون والثقافة و دار الاوبرا المصرية الجديدة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب وهتعرف كل التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|557,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064034
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