محل للبيع بالعاصمة الادارية بخصم 25% واستمتع بعائد اكبر

(للتقسيط)
|استمتع بخصم 25% وامتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall في منطقة ال down town علي بعد دقائق من محور بن زايد والنهر الاخضر بالعاصمة وبجوار فندق الماسة و وسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة والمحل 55م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|619,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062729
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