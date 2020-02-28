محل للبيع بالتقسيط المريح وبدون مقدم بالعاصمة

(للتقسيط)
|محل للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وبجانب مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومساحة المحل 39م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك محلك الجديد في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|449,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054720
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