محل للبيع بالتقسيط المريح وبدون مقدم بالعاصمة

محل للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وبجانب مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومساحة المحل 39م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك محلك الجديد في العاصمة