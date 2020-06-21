محل للبيع باقل مقدم فى اميز مواقع العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|باقل مقدم امتلك محلك فى LaFayette مول باميز مواقع العاصمة الادارية أمام محطه المونوريل المركزيه و قريب من فندق الماسة و الحى الحكومى ودار الاوبرا واستمتع باجمل view ع النافوره الراقصه و منطقه التزحلق على الجليد كل ده فى LaFayette مول بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك فى اول مول تجارى فىالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061177
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