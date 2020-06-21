محل للبيع باقل مقدم فى اميز مواقع العاصمة الادارية

باقل مقدم امتلك محلك فى LaFayette مول باميز مواقع العاصمة الادارية أمام محطه المونوريل المركزيه و قريب من فندق الماسة و الحى الحكومى ودار الاوبرا واستمتع باجمل view ع النافوره الراقصه و منطقه التزحلق على الجليد كل ده فى LaFayette مول بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك فى اول مول تجارى فىالعاصمة الادارية