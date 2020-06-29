محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة

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|امتلك محلك فى لافييت مول واستمتع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى في منطقة الداون تاون أمام محطه المونوريل المركزيه وقريبة من دار الاوبرا والحى الحكومى باكبر عائد استثمارى واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى لافييت مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061820
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