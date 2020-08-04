محل للبيع او للايجار في ميدان الاسماعليه مصر الجديده 200م برخصه تجاري ومتش

(للبيع)
|فرصه لجميع الانشطه التجاريه محل للبيع او للايجار في ميدان الاسماعليه مصر الجديده مساحته 200 متر واجهه 12 متر متشطب وبرخصه تجاري يوجد عداد 3 فاز وغاز للاستعلام التواصل فون شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|ميدان الاسماعليه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064352
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