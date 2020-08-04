محل للبيع او للايجار في ميدان الاسماعليه مصر الجديده 200م برخصه تجاري ومتش

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تفاصيل الإعلان
فرصه لجميع الانشطه التجاريه محل للبيع او للايجار في ميدان الاسماعليه مصر الجديده مساحته 200 متر واجهه 12 متر متشطب وبرخصه تجاري يوجد عداد 3 فاز وغاز للاستعلام التواصل فون شركة الغرابلي 01013538100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: ميدان الاسماعليه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2020
رقم الإعلان: 2064352
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