محل للبيع امام فندق الماسة فى لافاييت مول

(للبيع)
|امتلك محلك فى لافاييت مول 28 م امام فندق الماسة بالدور 3 وقريب من منطقة المطاعم بالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى اميز مول فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|336,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065461
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