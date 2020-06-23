محل للبيع أمام محطه المونوريل المركزيه فى LaFayette mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع أمام محطه المونوريل المركزيه فى LaFayette mall - في القاهرة مصر

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امتلك محلك امام محطة المونوريل المركزية فى LaFayette mall قريب من الوزارات ودار الاوبرا بالمساحة اللى تختارها وبالتشطيب اللى يعجبك باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك محل فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061386
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