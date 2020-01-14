(للبيع)
|على الشارع العمومى امام جامع الهدى ومدرسة الببى سى عرض الشارع حوالى 12متر المساحة 30متر 3*10+غرفة حوالى 20 متر خلف المحل +ممر 3*طول المحل والغرفة مرفق بالمحل رمالة مبرد مياة كهرباء 3فاس 2تلاجة عرض بيبسى وبعض اغراض الكفتيريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مادلين معوض
|التليفون:
|01225657775
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|العنوان:
|14 الاهوانى شبرا مصر- شبرا مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049039
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