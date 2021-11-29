(للإيجار)
|محل للايجار يصلح لجميع الانشطة محل 120م بالمنطقة الثامنة بشارع حلمي حسن علي يصلح عياده/ صيدلية / كافيه / مستشفي يصلح لجميع الاغراض المطلوب 20الف ت/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113251
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