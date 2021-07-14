(للإيجار)
|محل للايجار على شارع شبرا الرئيسى مساحه 35 متر وبه دور تانى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام حداد
|التليفون:
|+201122288964
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|العنوان:
|شارع شبرا- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102073
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