محل للايجار بطنطا 35 متر شارع هداية قرب شارع عبد الحليم

للإيجار بطنطا شارع هداية رابع محل من تقاطع شارع عبد الحليم المساحة٣٣متر مربع. تشطيب لوكس. عداد ماء وعداد كهرباء الاتصال ب احمد زكى من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر.