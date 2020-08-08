محل للايجار بطنطا 35 متر شارع هداية قرب شارع عبد الحليم

(للإيجار)
|للإيجار بطنطا شارع هداية رابع محل من تقاطع شارع عبد الحليم المساحة٣٣متر مربع. تشطيب لوكس. عداد ماء وعداد كهرباء الاتصال ب احمد زكى من بعد صلاة الفجر الى بعد صلاة العشاء بساعة على الاكثر.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد زكى
|التليفون:
|01212424133 - 01091191456 - 01553986236 - 0100628348
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|العنوان:
|شارع هداية قرب شارع عبد الحليم- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064471
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