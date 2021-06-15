محل للايجار بدجلة المعادي 270م واجهه 15م رخصة تجاري شارع رئيسي تجاري راقي ج

(للإيجار)
|محل للايجار بدجلة المعادي 270م واجهه 15م رخصة تجاري شارع رئيسي تجاري راقي جدا بجوار المطاعم والكافيهات والتوكيلات التجارية 3 دقايق من المدرسة الأمريكية يصلح لجميع الأنشطة التجارية (مطعم –كافيه –اثاث – سوبر ماركت –جيم – ملابس- مكتبة –مركز تجميل – عيادات –بيوتي صالون – مخبوزات- مفروشات –لعب أطفال – أجهزة كهربائية ) مطلوب 80 ألف جنية للاستفسار ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دجلة المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097042
(للإيجار)- في القاهرة مصر
45,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
30,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
50,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
80,000 جنيه
605,000 جنيه
818,000 جنيه
اتصل
235,000 جنيه
374,000 جنيه
اتصل
114,000 جنيه
191,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
3,000,000 جنيه
87,000 جنيه
74,000 جنيه