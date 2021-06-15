(للإيجار)
|محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز جدا بجوار براندات وعلامات تجارية مميزة جدا واجهه 5م سيكوريت أرضيات بورسلين وسقف جبسنبورد يصلح ( حلويات – شيكولاتات – نظارات – مطعم تيك أواي – كافيه – ملابس – عطور – أحذية وشنط – ميني ماركت – كوافير – موبيلات – كوزماتكس – أثاث – لعب أطفال – مكسرات – مركز تجميل – كاندي شوب ) مطلوب 45 ألف جنية للاستفسارات ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097037
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