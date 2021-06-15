محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات ال

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات ال - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات المطاعم والمعارض العالمية واجهه 7م سيكوريت تشطيب سوبر لوكس رخصة تجاري متاح عمل مدخنة يصلح ( مطعم – كافيه – اثاث – اجهزة كهربائية – بيوتي صالون – كوافير رجالي أو حريمي – ملابس – مكتبة – ميني ماركت – سوبر ماركت – حلويات – مفروشات – مركز تجميل ) مطلوب 30 ألف جنية ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01145500064

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: للايجار بأقوي موقع بشارع ٩ المعادي محل ٢٠م داخلي و ٣٠م حديقة برخصة تجاري ومدخنة تشطيب سوبر لوكس يصلح مطعم ( برجر _مشويات_مخبوزات_ايس كريم _عطور_وافيل_موبيلات _أكسي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097040
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب - في القاهرة مصر

محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل ٦٥م داخلي و 20م خارجي بدجلة المعادي بأقوي شارع رئيسي تجاري بدجلة تشطيب سوبر لوكس واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق الكترونى - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائى تسويق الكترونى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى تسويق الكترونى خبرة لاتقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager