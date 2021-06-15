محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات ال

محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات المطاعم والمعارض العالمية واجهه 7م سيكوريت تشطيب سوبر لوكس رخصة تجاري متاح عمل مدخنة يصلح ( مطعم – كافيه – اثاث – اجهزة كهربائية – بيوتي صالون – كوافير رجالي أو حريمي – ملابس – مكتبة – ميني ماركت – سوبر ماركت – حلويات – مفروشات – مركز تجميل ) مطلوب 30 ألف جنية ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064