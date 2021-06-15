محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات ال

(للإيجار)
|محل للايجار بالمعادي الجديدة 80م موقع متميز جدآ بشارع رئيسي بجوار برندات المطاعم والمعارض العالمية واجهه 7م سيكوريت تشطيب سوبر لوكس رخصة تجاري متاح عمل مدخنة يصلح ( مطعم – كافيه – اثاث – اجهزة كهربائية – بيوتي صالون – كوافير رجالي أو حريمي – ملابس – مكتبة – ميني ماركت – سوبر ماركت – حلويات – مفروشات – مركز تجميل ) مطلوب 30 ألف جنية ولدينا جميع المساحات التجارية من 20م ل 2000م بدجلة والسرايات وشارع 9 والمعادي الجديدة والقديمة وزهراء المعادي لجميع الأنشطة التجارية للاستفسار 01145500064
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
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|العنوان:
|للايجار بأقوي موقع بشارع ٩ المعادي محل ٢٠م داخلي و ٣٠م حديقة برخصة تجاري ومدخنة تشطيب سوبر لوكس يصلح مطعم ( برجر _مشويات_مخبوزات_ايس كريم _عطور_وافيل_موبيلات _أكسي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097040
(للإيجار)- في القاهرة مصر
30,000 جنيه
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