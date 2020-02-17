محل للاستثمارالمضمون فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|محلك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون وقريب من اكبر كثافة سكانية والحى الحكومى واكبر منطقة مطاعم ومنطقة خاصة للاطفال 34م تشطيب رخام +محارة بانظمة سداد مختلفة وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|306,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053164
3,000,000 جنيه
3,000,000 جنيه
800,000 جنيه
328,000 جنيه
1,000,000 جنيه
3,000,000 جنيه
500,000 جنيه
3,500,000 جنيه
195,000 جنيه
863,000 جنيه
1,300 جنيه
360,000 جنيه
805,000 جنيه
194,000 جنيه
306,000 جنيه