محل للإيجار بالساعة فيكتوريا

محل مساحته 65 متر مربع بواجهة على الشارع العمومي، ويقع في تقاطع شارعي ابن سلامة مع ابن عقيل بفيكتوريا. يوجد به عدادات كهرباء ومياه، ويصلح لجميع الأغراض. الإيجار 6000 جنيه شهرياً (مع شهرين تأمين وشهر إيجار مقدما).