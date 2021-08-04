محل للإيجار بالساعة فيكتوريا

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تفاصيل الإعلان
محل مساحته 65 متر مربع بواجهة على الشارع العمومي، ويقع في تقاطع شارعي ابن سلامة مع ابن عقيل بفيكتوريا. يوجد به عدادات كهرباء ومياه، ويصلح لجميع الأغراض. الإيجار 6000 جنيه شهرياً (مع شهرين تأمين وشهر إيجار مقدما).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نادر
التليفون: 01110445570

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العنوان: 25أ تقاطع شارع ابن سلامة مع شارع ابن عقيل- فيكتوريا
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101881
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