محل للإيجار بالساعة فيكتوريا

(للإيجار)
|محل مساحته 65 متر مربع بواجهة على الشارع العمومي، ويقع في تقاطع شارعي ابن سلامة مع ابن عقيل بفيكتوريا. يوجد به عدادات كهرباء ومياه، ويصلح لجميع الأغراض. الإيجار 6000 جنيه شهرياً (مع شهرين تأمين وشهر إيجار مقدما).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نادر
|التليفون:
|01110445570
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|العنوان:
|25أ تقاطع شارع ابن سلامة مع شارع ابن عقيل- فيكتوريا
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101881
30,000 جنيه
150,000 جنيه