(للإيجار)
|محل لقطة للايجار محل 33م يصلح لجميع الانشطة محل بحي الواحة علي الرئيسي مكان للحمام ـ عداد مياه خاص المطلوب 6000 ت/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000109722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|النرجس عمارات- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113255
20,000 جنيه
9,000 جنيه
8,000 جنيه
6,500 جنيه
13,000 جنيه
10,000 جنيه
9,000 جنيه
اتصل
6,000 جنيه
5,500 جنيه
285,000 جنيه
59,000 جنيه