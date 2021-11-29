محل لقطة للايجار

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تفاصيل الإعلان
محل لقطة للايجار محل 33م يصلح لجميع الانشطة محل بحي الواحة علي الرئيسي مكان للحمام ـ عداد مياه خاص المطلوب 6000 ت/01000413332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000109722

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العنوان: النرجس عمارات- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113255
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