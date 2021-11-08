(للإيجار)
|محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي مساحة 230 متر في مكان حيوي جدا يصلح لجميع الأغراض التواصل عن طريق واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MOHAMED ELBIALY
|التليفون:
|00971559635090
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|العنوان:
|شارع قناة السويس- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110397
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