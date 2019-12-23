(للبيع)
|محل لقطة بمصر الجديدة محل 53م بشارع فيليب حنا يوجد بالمحل 2حمام – سوبر لوكس – مرخص تجاري – حصة بالارض – المطلوب 1800000ج (مليون و800الف) ت/01000413332/0224706712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر الجديدة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046456
1,300,000 جنيه
400,000 جنيه
281,000 جنيه
220,000 جنيه
60,000 جنيه
18,000 جنيه
120,000 جنيه
2,000,000 جنيه
315,000 جنيه
400,000 جنيه
1,500,000 جنيه
400,000 جنيه
2,700,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,500,000 جنيه