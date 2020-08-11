محل في العاصمة الادارية للبيع علي اجمل فيو

محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall امام وزارة المالية مباشر وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ودار الاوبرا المصرية ومحلك 70م بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واستثمر في العاصمة