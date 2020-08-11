محل في العاصمة الادارية للبيع علي اجمل فيو

(للبيع)
|محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall امام وزارة المالية مباشر وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ودار الاوبرا المصرية ومحلك 70م بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|735,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064841
135,000 جنيه
1,250,000 جنيه