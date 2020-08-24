محل دور اول للبيع في smart mall بالعاصمة الادارية

محل دور اول بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد وبجانب منطقة الجامعات العالمية والمحل 70م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر