محل دور اول للبيع في smart mall بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل دور اول للبيع في smart mall بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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محل دور اول بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد وبجانب منطقة الجامعات العالمية والمحل 70م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 476,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065644
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