محل تجاري للبيع في مول زها بخصم 20%

(للتقسيط)
|العرض لفتره محدوده استفيد بخصم 20% على مقرك الاداري او التجاري في مول زها بارك العاصمه الجديده استشاري وتنفيذي المشروع حسين صبور المول يضم اكبر البرندات العالميه التسليم متشطب سوبرلوكس بالتكيفات طرق السداد : بدون مقدم على 8 سنوات بدون فوائد للتفاصيل والاستفسارات : 0176211735 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046126
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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