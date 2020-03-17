محل تجاري للبيع في العاصمة الإدارية في مول بارك لين

(للبيع)
|محل تجاري للبيع مساحة 27 م في مول بارك لين بالعاصمة الإدارية المول داخل كمبوند كمبوند بارك لين يوجد به كافة الخدمات والأماكن الترفيهية مع المزيد من الراحة والاستجمام بفضل المساحات الخضراء المحيطة بك. طريقة الدفع : ادفع 10% مقدم و قسط علي 6 سنوات بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او الواتس اب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,580,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056202
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