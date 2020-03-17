محل تجاري للبيع في العاصمة الإدارية في مول بارك لين

محل تجاري للبيع مساحة 27 م في مول بارك لين بالعاصمة الإدارية المول داخل كمبوند كمبوند بارك لين يوجد به كافة الخدمات والأماكن الترفيهية مع المزيد من الراحة والاستجمام بفضل المساحات الخضراء المحيطة بك. طريقة الدفع : ادفع 10% مقدم و قسط علي 6 سنوات بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او الواتس اب: