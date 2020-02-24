محل تجاري للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد

(للتقسيط)
|محل تجاري للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومساحة المحل 65م امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم ولتفاصيل اكتر كلمنا علي 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054272
460,000 جنيه
440,000 جنيه
385,000 جنيه
204,000 جنيه
195,000 جنيه
520,000 جنيه
162,000 جنيه
690,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
3,200,000 جنيه
3,000,000 جنيه
3,000,000 جنيه
800,000 جنيه
306,000 جنيه
328,000 جنيه
1,000,000 جنيه