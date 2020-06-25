محل تجاري في العاصمة تشطيب كامل بخصم 15%

(للتقسيط)
|الحق الفرصة دلوقتي واحجز محلك التجاري في اميز مول تجاري في العاصمة الادارية الجديدة مول smart واستفيد بالخصم المميز 15% وكمان محلك تشطيب كامل وبأقل سعر للمتر بمساحة 20م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط ومحلك وسط كثافة سكانية كبيرة وعلي بعد دقائق من محور بن زايد والنهر الاخضر متضيعش الفرصة م ايدك واتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061556
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