محل تجارى للبيع

يوجد لدينا بالشروق محل بأسعار لا تقبل المناقشة وموقع مميز محل دور أول على مساحة 18.5م2سعر المتر 24000بمقدم 266000ج والباقى على سنتين بمعدل قسط شهرى 7400ج. للتواصل: 01287605324_01551291996