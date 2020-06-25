محل تجارى للبيع

(للبيع)
|يوجد لدينا بالشروق محل بأسعار لا تقبل المناقشة وموقع مميز محل دور أول على مساحة 18.5م2سعر المتر 24000بمقدم 266000ج والباقى على سنتين بمعدل قسط شهرى 7400ج. للتواصل: 01287605324_01551291996
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|01287605324_01551291996
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061600
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