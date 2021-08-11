محل تجارى للبيع بموقع مميز جدا على بلازا المول وجاهز ومتشطب فى العاصمة

(للبيع)
|بموقع مميز جدا ع بلازا المول امتلك محلك التجارى بعلامة تجارية مشهورة جاهز ومتشطب بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية محل 26 م ب383 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد ع بعد دقائق من الحى الحكومى و ارض المعارض وسط افضل خدمات واهم معالم فى العاصمة الادارية كل ده موجود فى باجودا مول باطول فترات سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بارقى مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|383,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102911
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