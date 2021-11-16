محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

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تفاصيل الإعلان
محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن صيفى ويونيفورم الامن الشتوى جاكت وبلوفر امن قميص سكيورتى بنطلون باجى للامن لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111570
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ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

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16/11/2021
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16/11/2021
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16/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
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16/11/2021
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ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر

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16/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات

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15/11/2021
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15/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

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ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ال.
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15/11/2021
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الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - طقم مقدم الطعام 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
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اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ثوب التخرج للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثوب التخرج للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
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