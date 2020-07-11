محل بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبخصم كبير

(للبيع)
|الحق محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall واستمتع بخصم 15% بمساحة 60م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم ومحلك بجانب محطة المونوريل المركزية وبجوار فندق الماسة وحي الوزارات والحي الحكومي يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|281,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062725
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