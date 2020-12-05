محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر - في القاهرة مصر

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محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر براند مول جسر السويس امام بوابه نادى الشمس موقع مميز جدا محلك امام بوابة 4 نادي الشمس علي طريق جسر السويس مباشر خدمات المول انظمه اضاءه حديثه فيو كامل علي جسر السويس امن وحراسه خدمات نظافه انظمه امان شاشة عرض كبيره علي الواجه كاميرات مراقبة براند مول مكون من 3 ادوار كل دور مميز عن التاني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ehab
التليفون: 0155 067 8469

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العنوان: مكرم عبيد- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077850
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