(للإيجار)
|محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر براند مول جسر السويس امام بوابه نادى الشمس موقع مميز جدا محلك امام بوابة 4 نادي الشمس علي طريق جسر السويس مباشر خدمات المول انظمه اضاءه حديثه فيو كامل علي جسر السويس امن وحراسه خدمات نظافه انظمه امان شاشة عرض كبيره علي الواجه كاميرات مراقبة براند مول مكون من 3 ادوار كل دور مميز عن التاني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ehab
|التليفون:
|0155 067 8469
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مكرم عبيد- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077850
40,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
13,000 جنيه
2,200 جنيه
325,000 جنيه
255,000 جنيه
162,000 جنيه
476,000 جنيه
216,000 جنيه
204,000 جنيه
616,000 جنيه
304,000 جنيه