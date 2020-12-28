محل ايجار بمساحة 25م في براند مول علي جسر السويس مباشر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل ايجار بمساحة 25م في براند مول علي جسر السويس مباشر - في القاهرة مصر

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الان بشارع جسر السويس اكبر مول بمنطقة شرق القاهره براند مول اكبر مول ملابس ( شبابي- حريمي - اطفال - زفاف - سواريه - اكسسوارات - شنط - احذيه - ميكاج ) موقع مميز جدا محلك امام بوابة نادي الشمس علي طريق جسر السويس مباشر وجها المول 350م بمساحات متنوعه من اول 15م الي 215م خدمات المول (انظمه اضاءه حديث فيو كامل علي جسر السويس امن وحراسه خدمات نظافه انظمه امان شاشة عرض كبيره علي الواجه كاميرات مراقبة) براند مول مكون من 3 ادوار كل دور مميز عن التاني اتصل الان واحجز محلك المميز واستفد بالعرض الحالي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ehab
التليفون: 01550678469

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العنوان: جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079126
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صورة الاعلان: محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر - في القاهرة مصر

محل ايجار بمساحة 35م في براند مول علي جسر السويس مباشر

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28/12/2020
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5/12/2020
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اخصائية جلديه تبحث عن عمل بالرياض نقل كفاله

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14/11/2020
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10/11/2020
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#محل 50 متر في #العاصمة_الادارية في ال #R7 امام #النهر_الاخضر ودقايق من #الحي_الحكومي بسعر 750 الف ف.
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20/10/2020
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اقل سعر متر للمحلات في العاصمة الادارية

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19/10/2020
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10/10/2020
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