محلك 87م بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك 87م بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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تعالي امتلك محلك التجاري الجديد في sixty mall بالعاصمة الادارية الجديدة في حي المال والاعمال امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمحل 87م بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 823,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065424
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