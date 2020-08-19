محلك 87م بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محلك التجاري الجديد في sixty mall بالعاصمة الادارية الجديدة في حي المال والاعمال امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمحل 87م بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065424
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