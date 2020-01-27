محلك في العاصمة يعني استثمار دائم ومربح

(للتقسيط)
|محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة يعني استثمار دائم ومربح وناجح ومستقبل ليك ولاولادك لانه في مول sixty في مكان مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وبجانب اكبر مجمع سينما في العاصمة ومساحة محلك 45م بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح كلمنا علي 01279848994 وامتلك محلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050686
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