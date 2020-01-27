محلك في العاصمة يعني استثمار دائم ومربح

محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة يعني استثمار دائم ومربح وناجح ومستقبل ليك ولاولادك لانه في مول sixty في مكان مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وبجانب اكبر مجمع سينما في العاصمة ومساحة محلك 45م بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح كلمنا علي 01279848994 وامتلك محلك بالعاصمة